Gerenzano la Posta riapre a ottobre | raccolte 300 firme

Gerenzano gestisce ancora la posta, con l’obiettivo di riaprire a ottobre, dopo aver raccolto 300 firme di sostegno. Tuttavia, l’ufficio postale rimarrà chiuso fino al 30 settembre per i lavori del “Progetto Polis”. Per minimizzare i disagi, Poste Italiane ha attivato un ufficio mobile. Non appena saranno disponibili ulteriori dettagli, sarà nostra cura aggiornarvi su ogni novità, garantendo un servizio sempre più vicino alle esigenze della comunità.

Si prolunga ulteriormente la chiusura dell'ufficio postale: il nuovo annuncio di Poste Italiane è che non riaprirà fino al 30 settembre compreso, per consentire il proseguimento dei lavori infrastrutturali previsti dal "Progetto Polis". Per ridurre i disagi per i cittadini, l'azienda è impegnata nell'attivazione di un ufficio postale mobile: "Non appena saranno disponibili ulteriori informazioni,

