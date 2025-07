Sequestrarono e uccisero la 18enne Cristina Mazzotti | chiesto l'ergastolo per i tre imputati

Una tragedia sfiorata dall'ombra della mafia ha sconvolto Eupilio, quando Cristina Mazzotti, solo 18 anni, fu sequestrata e uccisa dai suoi aguzzini. La Procura di Milano chiede l'ergastolo per i tre imputati, accusati di aver pianificato un sequestro fatale per ottenere un riscatto milionário. Un caso che scuote le coscienze e riaccende il dibattito sulla lotta alla criminalità organizzata. Continua a leggere.

La Procura Antimafia di Milano ha chiesto la condanna all'ergastolo per i tre imputati del processo per l'omicidio di Cristina Mazzotti, rapita a 18 anni a Eupilio (Como). Progettarono di sequestrare la giovane, morta durante la detenzione, per chiedere un riscatto di 5 milioni al padre. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Verità su Cristina Mazzotti, 50 anni fa il sequestro. Le sue ultime parole: “Sono io” - Nel cuore di Eupilio, il 30 giugno 1975, una giovane di soli 18 anni, Cristina Mazzotti, scomparve in circostanze drammatiche e ancora avvolte dal mistero.

