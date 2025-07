Ucraina dall’Italia 30 milioni per la costruzione di un nuovo padiglione dell’ospedale pediatrico di Odessa

L’Italia dimostra ancora una volta il suo impegno umanitario e di solidarietà internazionale, destinando 30 milioni di euro per la costruzione di un nuovo padiglione dell’ospedale pediatrico di Odessa. Durante la quarta riunione del Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo 2025, il Viceministro Edmondo Cirielli ha annunciato un pacchetto di interventi per oltre 66 milioni di euro, rafforzando il nostro supporto alle fasce più vulnerabili in Ucraina. Un segnale di speranza e collaborazione che fa la differenza.

Il viceministro degli Affari Esteri, delegato alla Cooperazione Internazionale, Edmondo Cirielli, ha presieduto alla Farnesina la quarta riunione del Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo 2025. Lo riferisce un comunicato della Farnesina. È stato approvato un pacchetto di interventi e programmi per un valore complessivo di oltre 66 milioni di euro, in linea con la Programmazione 2025, già definita nella riunione del Comitato presieduta dal vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani lo scorso 2 aprile. Particolare attenzione è stata riservata all'Ucraina, in vista della Conferenza internazionale per la Ricostruzione dell'Ucraina, organizzata a Roma il 10 e 11 luglio.

