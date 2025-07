Cagliari i convocati per il ritiro estivo | ecco la lista completa dei calciatori a disposizione del tecnico Pisacane – FOTO

Il Cagliari ha svelato la lista dei 28 convocati per il ritiro estivo, un passaggio fondamentale nella preparazione alla prossima stagione di Serie A. Sotto la guida di Fabio Pisacane, i rossoblĂą si preparano a dare il massimo sul campo, affrontando una sfida entusiasmante e ricca di aspettative. Scopriamo insieme i nomi che si contenderanno un posto in questa avventura emozionante.

Cagliari, i nomi dei convocati per il ritiro estivo dei rossoblĂą: la lista completa dei calciatori a disposizione del tecnico Fabio Pisacane Il Cagliari ha diramato la lista ufficiale dei convocati per il ritiro precampionato in vista della stagione di Serie A 2025-2026. Il neo tecnico Fabio Pisacane ha selezionato un gruppo di 28 giocatori . 🔗 Leggi su Calcionews24.com