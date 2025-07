Ius Italiae il dietrofront di Tajani dopo l’attacco di Berlusconi | Anche per me non è una priorità siamo in ottima sintonia - VIDEO

Il recente dietrofront di Tajani, dopo il netto attacco di Berlusconi, ha scosso il panorama politico italiano. La questione si è complicata ulteriormente, rivelando tensioni interne e divergenze sulla priorità della riforma. Pier Silvio Berlusconi ha espresso chiaramente il suo punto di vista, mettendo in discussione l’urgenza della proposta. In un clima di incertezza, la domanda che tutti si pongono è: quale sarà il prossimo passo in questa intricata partita politica?

Pier Silvio Berlusconi aveva preso le distanze dalla proposta lanciata da Tajani: “Condivido in linea di massima il principio, onestamente ho dubbi sulla priorità. Non mi sembra una necessità tra le prime per gli italiani" Dopo l’attacco di Pier Silvio Berlusconi, che ha gelato la riforma del. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Ius Italiae, il dietrofront di Tajani dopo l’attacco di Berlusconi: “Anche per me non è una priorità, siamo in ottima sintonia” - VIDEO

In questa notizia si parla di: berlusconi - tajani - attacco - priorità

