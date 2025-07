Una notte al museo | 21 Laps sceglie lo sceneggiatore del nuovo film

Il celebre franchise di "Una notte al museo" si prepara a un emozionante ritorno sul grande schermo, con una nuova avventura che promette di conquistare il pubblico. 21 Laps ha scelto Tripper Clancy come sceneggiatore, affidandogli il compito di creare una fresca interpretazione della saga per 20th Century Studios. Con Shawn Levy e Dan Levine come produttori, l’attesa cresce: il film non dovrebbe deludere le aspettative, portando nuovamente in vita i personaggi più amati.

Il franchise di Una notte al museo sembra destinato a tornare sul grande schermo: sarĂ  Tripper Clancy a firmare lo script del prossimo film. Una notte al museo potrebbe presto tornare sul grande schermo: 21 Laps ha infatti affidato a Tripper Clancy l'incarico di lavorare come sceneggiatore di una nuova versione della storia per conto di 20th Century Studios. Shawn Levy e Dan Levine saranno coinvolti come produttori del film che non dovrebbe avere legami con i progetti cinematografici precedenti. Il ritorno di Una notte al museo La storia del prossimo lungometraggio di Una notte al museo, infatti, dovrebbe avere al centro dei personaggi totalmente nuovi che saranno coinvolti in un'avventura indimenticabile.

