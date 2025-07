Blue economy Acampora Assonautica | Scelte coraggiose Ia applicata ad economia mare

Nel cuore della Blue Economy, Acampora di Assonautica invita a riflettere sul coraggio delle scelte innovative, dove l’intelligenza artificiale rivoluziona l’economia del mare. In un’epoca in cui il rispetto etico e sociale diventa imprescindibile, questo settore si apre a nuove prospettive sostenibili e audaci. Con il Giubileo del Mare come sfondo, il futuro si disegna già all’orizzonte, pronto a trasformare le sfide in opportunità.

(Adnkronos) – “Quest’anno l’evento arriva in concomitanza con il giubileo del mare e per questo abbiamo ritenuto che, oltre al valore economico che produce l’economia del mare, mettiamo in risalto anche il valore etico e sociale, che questo produce”. Lo ha detto il presidente di Assonautica, Giovanni Acampora, nel corso del primo giorno del IV . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Blue economy, Acampora (Assonautica): “Scelte coraggiose, Ia applicata ad economia mare”

In questa notizia si parla di: mare - blue - economy - acampora

Blue economy, un'opportunità per Genova. Il caso Fincantieri: il ribaltamento a mare. Analisi e proposte NextGe - La blue economy rappresenta un'opportunità cruciale per il futuro di Genova, con particolare attenzione al caso Fincantieri e al ribaltamento a mare.

Nel suo intervento al #BlueForum, in corso al @mimit_gov, Giovanni Acampora, presidente di @Assonautica_It, @SiCameraSocial e Camera di commercio di Frosinone Latina, ha sottolineato: "Il nostro Rapporto nazionale sull'#economiadelmare è diventato i Vai su X

4° SUMMIT NAZIONALE SULL’ECONOMIA DEL MARE – BLUE FORUM: “Creare Valore – Il Mare nell’anno del Giubileo” Roma, dal 9 all'11 Luglio Torna il Blue Forum 2025, il più importante appuntamento italiano dedicato alla governance del mare e all Vai su Facebook

Blue economy, Acampora (Assonautica): Scelte coraggiose, Ia applicata ad economia mare; Blue Forum 2025 – Dal XIII Rapporto Nazionale: “L’Economia del mare in Italia vale 216,7 miliardi di euro pari all’11,3% del PIL”; Blue economy, Urso: Economia del mare comparto trainante del sistema paese.

Blue economy, Acampora (Assonautica): "Scelte coraggiose, Ia applicata ad economia mare" - Così il presidente di Assonautica nel corso del primo giorno del IV summit nazionale sull’economia del mare - Scrive msn.com

Blue Economy in Italia vale 216,7 miliardi di euro pari a 11,3% Pil - 710 di occupati, l’economia del mare in Italia genera un valore aggiunto diretto pari a 76,6 miliardi di euro, che, se consideriamo il valore attivato nel resto dell’econom ... Riporta msn.com