Blue economy Urso | Economia del mare comparto trainante del sistema paese

L'economia del mare, o blue economy, emerge come pilastro fondamentale per lo sviluppo sostenibile e la crescita del sistema paese. Con un patrimonio storico e strategico, questo comparto rappresenta una risorsa da valorizzare e investire con decisione. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ne sottolinea il ruolo trainante, aprendo nuove prospettive di progresso e innovazione per il futuro italiano. Ecco perché oggi più che mai questa risorsa merita attenzione e impegno.

(Adnkronos) – "L'economia del mare, insieme alla space-economy rappresenta un aspetto tradizionale nella nostra storia e nella nostra produzione, ma soprattutto è da considerare un comparto importante su cui investire". A sottolinearlo è stato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso durante il suo intervento al Ministero per la presentazione del .

Blue Economy in Italia vale 216,7 miliardi di euro pari a 11,3% Pil - 710 di occupati, l’economia del mare in Italia genera un valore aggiunto diretto pari a 76,6 miliardi di euro, che, se consideriamo il valore attivato nel resto dell’econom ... Si legge su msn.com

