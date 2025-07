Paredes saluta la Roma | torna al Boca visite mediche concluse

Leandro Paredes si prepara a riabbracciare il Boca Juniors, sua vera casa nel cuore. Dopo aver concluso le visite mediche, il centrocampista argentino è pronto a tornare dove tutto è iniziato, lasciando alle spalle l’esperienza romana. Un ritorno emozionante che sancisce un nuovo capitolo nella sua carriera e riaccende la passione dei tifosi xeneizes. La speranza è che questa seconda avventura possa essere ancora più brillante della prima.

Manca solo l’annuncio ufficiale, ma ormai è tutto fatto: Leandro Paredes è pronto a vestire di nuovo la maglia del Boca Juniors. Il centrocampista argentino, protagonista di due parentesi a Trigoria, ha sempre coltivato il sogno di tornare nel club che lo ha cresciuto e lanciato nel grande calcio. E ora quel desiderio è realtà. Addio Roma: Paredes riparte da casa. Questa mattina, il classe ’94 è atterrato a Buenos Aires per sostenere le visite mediche con il suo nuovo (vecchio) club. L’accordo tra la Roma e il Boca era stato definito nei giorni scorsi, limando gli ultimi dettagli economici previsti già nel momento del rinnovo contrattuale firmato lo scorso anno. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Paredes saluta la Roma: torna al Boca, visite mediche concluse

In questa notizia si parla di: paredes - boca - saluta - roma

Calciomercato Roma: Paredes torna al Boca. Le cifre dell’affare - Il calciomercato della Roma si chiude con un ritorno atteso: Leandro Paredes lascia i giallorossi per tornare al Boca Juniors.

#BocaJuniors -#Roma, qua la mano: #Paredes saluta e vola in Argentina Accordo finalmente trovato tra i due club. Il calciatore atteso a Buenos Aires per le visite mediche e firma sul contratto ? @Andrea_DiCarlo #ASRoma Vai su X

Si chiude la telenovela dell’estate! Leo Paredes saluta la Roma e va al Boca Juniors Come riporta Fabrizio Romano la trattativa si è chiusa a una cifra inferiore rispetto alla clausola da 3,5 milioni, con la cifra che sarà raggiungibile grazie ai bonus. Soddisf Vai su Facebook

Calciomercato Roma, deciso il futuro di Paredes: torna al Boca Juniors; Roma, Paredes va al Boca: quanto guadagneranno i giallorossi; Boca-Roma, qua la mano: Paredes saluta e vola in Argentina.

IL BORSINO DELLE 12 | La Roma avanza per Rios, Paredes raggiunge il Boca, si valuta Ferguson - CALCIOMERCATO ROMA – Ecco le notizie e i movimenti della mattinata raccolti per voi in un solo articolo. Secondo msn.com

FOTO - Paredes in partenza: il giocatore ha lasciato Roma - Il centrocampista si è messo in viaggio dalla Capitale, che saluta (per la seconda volta) a due anni dal suo ritorno. Segnala ilromanista.eu