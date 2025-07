Ordinanza anti-caldo | pubblicate le Faq Quali sono gli interventi esclusi dallo stop ai lavori

Con l’arrivo dell’ondata di caldo, Regione Lombardia ha pubblicato le FAQ sull’ordinanza anti-caldo, offrendo chiarimenti sui limiti e le eccezioni. Ma quali interventi rimangono esclusi dallo stop ai lavori? Scopriamo insieme le aree che continuano a restare attive, garantendo equilibrio tra tutela della salute e necessità di intervento edilizio.

Milano, 9 luglio 2025 – Ordinanza anti-caldo Regione Lombardia: sono state pubblicate le Faq, destinate (si spera) a risolvere almeno parte dei dubbi sorti dopo il via libera al documento. Numerose, infatti, sono le domande affiorate davanti a un testo elaborato con una certa velocità, data l’emergenza caldo dei giorni scorsi. Testo che, per altro, interviene in un comparto endemicamente “complicato”, quello dell’edilizia, fra ricorso ai subappalti e tempi di completamento lavori sempre stretti. Facile, quindi, in assenza di regole assolutamente chiare, per chi volesse farlo, evitare di fermare le attività più a rischio in determinate fasce orarie. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ordinanza anti-caldo: pubblicate le Faq. Quali sono gli interventi esclusi dallo stop ai lavori

In questa notizia si parla di: caldo - sono - anti - pubblicate

Il velista Soldini: “Caldo, i mari sono al collasso. Finiremo in un buco nero” - Il velista Soldini, con la sua esperienza in oceaniche imprese, ci mette in guardia: i mari sono al collasso e il nostro pianeta rischia di precipitare in un buco nero ambientale.

Il presidente della Regione Occhiuto ha firmato un decreto d'urgenza. Lo stop scatterà nei giorni in cui le mappe del rischio termico, pubblicate sul portale Worklimate.it, segnaleranno un livello "ALTO" Vai su Facebook

Cosa hanno deciso le Regioni che hanno fatto le ordinanze anti-caldo; Ordinanza urgente finalizzata a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori esposti alle alte temperature; Regione, piano anti-caldo anche per rider e fattorini. «Stop nelle ore più torride».

Il caldo triplica i decessi: 500 morti a Roma e Milano in meno di 10 giorni - L’uso di combustibili fossili ha aumentato le temperature dell'ondata fino a 4°C in ... Secondo repubblica.it

GD Abruzzo a Regione, estendere ai rider l'ordinanza anti caldo - Estendere lo stop al lavoro nelle ore più calde anche ai rider e a chi effettua consegne in bici o in scooter, operatori "esposti ogni giorno a condizioni climatiche estreme ... Da msn.com