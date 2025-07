Prime Day 2025 | Superman e un tenero cucciolo Disney tra gli oggetti del desiderio da collezione

Preparati a vivere un Prime Day 2025 da sogno, dove tra le offerte imperdibili spiccano oggetti da collezione come un tenero cucciolo Disney e l’eroico Superman. Questi pezzi unici sono la gioia di ogni collezionista e sono disponibili a prezzi scontatissimi solo fino a venerdì 11 luglio. Non perdere questa occasione esclusiva: è il momento perfetto per arricchire la tua collezione e vivere l’emozione degli sconti Amazon!

Ecco alcuni degli oggetti maggiormente desiderati dai collezionisti in sconto in occasione dei Prime Day di Amazon, che termineranno venerdì 11 luglio. Sono iniziati proprio ieri, martedì 8 luglio, i Prime Day di Amazon, che si prolungheranno fino a venerdì 11 luglio a mezzanotte, per la prima volta nell'arco di quattro giorni invece dei soliti due. L'evento permette di accedere a milioni di offerte esclusive riservate ai membri Prime di Amazon. Quest'anno è presente anche una nuova funzione chiamata Today's Big Deals, con offerte a tema quotidiane lanciate a mezzanotte. Tra gli oggetti da collezione il cucciolo de La carica dei 101 in versione LEGO Tra milioni di offerte, i Prime Day di Amazon sono l'occasione per accalappiare gli oggetti più desiderati.

