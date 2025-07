Libero Maurizio Cocco l’ingegnere di Fiuggi era detenuto da tre anni in Costa d’Avorio Il figlio sui social | Il tempo tende a ristabilire la verità

Dopo tre anni di attesa e incertezza, Maurizio Cocco, ingegnere di Fiuggi, torna libero dalla detenzione in Costa d’Avorio. La verità sta lentamente emergendo, mentre il suo nome torna a farsi strada sui social e nelle pagine di cronaca. La giustizia, con le sue complicate sfumature, continua a scrivere il finale di questa vicenda, che dimostra come il tempo possa essere un alleato nel ristabilire la realtà.

È stato rilasciato oggi – mercoledì 9 luglio – Maurizio Cocco, ingegnere di Fiuggi arrestato in Costa d’Avorio nel giugno 2022. Inizialmente fermato con l’ipotesi di appartenere a un’organizzazione criminale coinvolta in traffico di droga e riciclaggio di denaro, Cocco – scrive la Repubblica – è stato successivamente prosciolto da tali accuse. Tuttavia, la magistratura ivoriana ha deciso di condannarlo a due anni nel 2024 per frode fiscale e associazione a delinquere, oltre al pagamento di un’ammenda di circa 60 mila euro, mantenendolo in carcere nonostante l’assenza di prove concrete presentate a suo carico. 🔗 Leggi su Open.online

