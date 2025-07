Matteo Berrettini salta il prossimo torneo | rinviato il ritorno in campo dopo Wimbledon

Matteo Berrettini, campione italiano di tennis, ha deciso di saltare il torneo ATP 250 di Gstaad, rinviando così il suo ritorno ufficiale dopo Wimbledon. La sua scelta, presa alla vigilia dell’evento, riflette le precarie condizioni fisiche del tennista, ancora in fase di recupero. Gli ultimi due mesi sono stati un percorso di sfide e attese, ma ora l’obiettivo è tornare in forma e riaccendere il suo bagliore sul circuito internazionale.

Matteo Berrettini avrebbe dovuto giocare il torneo ATP 250 di Gstaad, in programma dal 14 al 20 luglio sulla terra rossa della località svizzera, ma ha deciso di cancellarsi alla vigilia dell’evento. Probabilmente il tennista italiano non si trova ancora nelle condizioni ideali per poter essere protagonista sul circuito maggiore e ha preferito non presentarsi in terra elvetica, rinviando ulteriormente il suo ritorno in campo. Gli ultimi due mesi sono stati molto complicati per il romano: il 12 maggio aveva accusato un problema fisico durante i sedicesimi di finale degli Internazionali d’Italia e si era ritirato contro il norvegese Casper Ruud, aveva poi rinunciato al Roland Garros e si era presentato direttamente a Wimbledon, perdendo però al primo turno contro il polacco Kamil Majchrzak. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Matteo Berrettini salta il prossimo torneo: rinviato il ritorno in campo dopo Wimbledon

