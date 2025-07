La Promessa anticipazioni 10 luglio | Manuel tenta di corrompere Burdina per salvare Romulo

La tensione si fa intensa nella soap "La Promessa" in onda domani su Rete 4 alle 19:40. Manuel, deciso a salvare Romulo gravemente malato, mette in atto un piano audace: tentare di corrompere Burdina. Quali rischi correranno i protagonisti e come evolverà questa notte di passione? Scopriamo insieme le anticipazioni di una puntata ricca di colpi di scena che potrebbe cambiare ogni cosa.

Ecco cosa accadrà nella puntata della soap opera spagnola in onda domani su Rete 4, Manuel non si arrende e decide di giocare il tutto per tutto per liberare Romulo, gravemente malato in prigione. La Promessa torna domani su Rete 4 intorno alle 19:40. La popolare soap spagnola, ambientata a Cordova, è visibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity. Scopriamo insieme un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Manuel tenta di corrompere Burdina per salvare Romulo, mentre Maria scopre che Salvador ha corteggiato un'altra donna. Riassunto dell'episodio precedente: Cruz viene a sapere di voci che circolano tra le famiglie degli altri nobili: Alonso l'avrebbe tradita. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - La Promessa anticipazioni 10 luglio: Manuel tenta di corrompere Burdina per salvare Romulo

