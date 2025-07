Tentano il furto a Torino con forbici da cucina | uno forza la porta l’altro si nasconde nel cortile

A Torino, due cittadini romeni sono stati arrestati nel quartiere Crocetta mentre tentavano un furto in appartamento. Uno ha forzato la porta con forbici da cucina, l’altro si nascondeva nel cortile, ma la prontezza della Polizia li ha colti in flagrante. Un episodio che sottolinea l’importanza della vigilanza e dell’intervento rapido delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza dei cittadini.

Due cittadini romeni arrestati a Torino per tentato furto in appartamento: colti in flagrante dalla Polizia nel quartiere Crocetta.

