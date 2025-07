Si scrive Pier Silvio si legge Giorgia Il pizzino di Arcore che arriva da Palazzo Chigi - RETROSCENA ESCLUSIVO

Si scrive Piersilvio Berlusconi, si legge Giorgia Meloni. Dietro le parole apparentemente sincere dell’AD Mediaset si cela un retroscena intrigante, rivelato da fonti ben informate. Un endorsement che, invece di essere spontaneo, potrebbe nascondere un’operazione strategica di palazzo. Scopriamo insieme i dettagli esclusivi di questa manovra politica e mediatica che scuote l’attuale equilibrio di potere.

Si scrive Piersilvio Berlusconi, si legge Giorgia Meloni. Perché dietro le parole zuccherose e apparentemente autonome dell’AD Mediaset, che oggi ha lanciato un endorsement netto al governo in carica, si nasconde — secondo voci bene informate — un suggerimento tutt’altro che spontaneo. Un’operazione. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Si scrive Pier Silvio, si legge Giorgia. Il “pizzino” di Arcore che arriva da Palazzo Chigi - RETROSCENA ESCLUSIVO

In questa notizia si parla di: scrive - legge - giorgia - pier

