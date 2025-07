Wimbledon Jannik Sinner vince anche con il braccio fasciato | manda ko Ben Shelton in tre set e vola in semifinale

Wimbledon tifosi in delirio: Jannik Sinner, nonostante il braccio fasciato, conquista una vittoria emozionante contro Ben Shelton e si guadagna un posto in semifinale. Il talento italiano, determinato e coraggioso, ha dimostrato che la forza mentale è più forte di qualsiasi infortunio. Con il suo modo di giocare brillante e la grinta di un vero campione, Sinner si prepara a scrivere un’altra pagina storica del tennis italiano. La sua corsa verso il titolo è appena iniziata...

Jannik Sinner vince in tre set contro Ben Shelton e si aggiudica l’accesso alle semifinali di Wimbledon. Il tennista italiano, che aveva superato il precedente turno solo per via dell’ infortunio di Dimitrov, si impone con il punteggio di 7-6, 6-4, 6-4. Prima del match contro lo statunitense, Sinner non aveva ancora recuperato del tutto dall’infortunio al gomito, ma è comunque sceso in campo, protetto da una fasciatura al braccio (rigorosamente bianca, come impone il regolamento di Wimbledon). L’allenamento con coach Cahill. Aveva destato preoccupazione l’ annullamento dell’allenamento di ieri pomeriggio. 🔗 Leggi su Open.online

Wimbledon, come sta Jannik Sinner dopo l'infortunio al gomito? - Dopo l'infortunio al gomito, Jannik Sinner si sta concentrando per recuperare in vista di Wimbledon. Con meno di 48 ore a disposizione, l’azzurro ha raggiunto i quarti grazie al ritiro di Dimitrov, ma la sua presenza contro Ben Shelton resta ancora in bilico.

#Sinner vince al tie break (7-2) un primo set senza palle break. Jannik comunque superiore sul piano del gioco. #Wimbledon Vai su X

