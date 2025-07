Afghanistan Kandahar nella morsa del caldo | sui taxi i refrigeratori artigianali

aumentare il comfort dei nostri clienti, creando soluzioni temporanee e ingegnose," racconta un tassista di Kandahar. In un clima insopportabile e con risorse limitate, la creatività diventa l'unico alleato per sopravvivere e garantire un servizio essenziale, dimostrando come l'ingegno locale possa fronteggiare le sfide più dure e offrire un sorriso anche nelle condizioni più estreme.

Roma, 9 luglio 2025 - Talebani o meno a Kandahar fa un caldo infernale, e davanti a sanzioni esterne e restrizioni di ogni genere interne, possedere un'auto con l'aria condizionata funzionante non è possibile. Così ci hanno pensato gli ingegnosi tassisti locali che per non bollire e far bollire i passeggeri, hanno iniziato a montare sui tetti dei propri mezzi dei refrigeratori artigianali, molto artigianali. "Faceva un caldo torrido, è iniziato circa tre o quattro anni fa. L'aria condizionata di queste auto non funzionava ed era troppo costoso ripararla", ha raccontato ad Afp il tassista Gul Mohammad. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Afghanistan, Kandahar nella morsa del caldo: sui taxi i refrigeratori artigianali

