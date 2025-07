Jannik Sinner in semifinale a Wimbledon | Il gomito è migliorato tanto giocato il mio tennis | non voglio scuse

Jannik Sinner ha conquistato con sicurezza la semifinale di Wimbledon, dimostrando un cuore grande e un talento straordinario. Nonostante le preoccupazioni per il suo gomito destro, dopo una caduta contro Dimitrov, il giovane talento altoatesino ha affrontato Ben Shelton con grinta e determinazione. Con il punteggio di 232 migliorato e il suo tennis in crescita, Sinner si avvicina a un sogno sempre piĂą vicino: la vittoria nel prestigioso torneo inglese.

Jannik Sinner ha travolto lo statunitense Ben Shelton in tre set e si è così qualificato con disinvoltura alle semifinali di Wimbledon. C’erano dei timori riguardo alle condizioni del gomito destro del numero 1 del mondo dopo la caduta in cui era incappato nel turno precedente contro il bulgaro Grigor Dimitrov, ma il fuoriclasse altoatesino ha offerto una prestazione di grande sostanza contro il temibile numero 10 del ranking ATP e ha prevalso con il punteggio di 7-6(2), 6-4, 6-4. Il nostro portacolori tornerĂ sull’erba londinese tra un paio di giorni per fronteggiare il vincente del confronto tra Flavio Cobolli il serbo Novak Djokovic, con il chiaro intento di raggiungere l’atto conclusivo del terzo Slam della stagione in corso di svolgimento sui sacri prati. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jannik Sinner in semifinale a Wimbledon: “Il gomito è migliorato tanto, giocato il mio tennis: non voglio scuse”

