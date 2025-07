Bibbiano 6 anni dopo crollano le accuse | 11 assoluzioni e 3 condanne

Dopo sei anni di attesa e polemiche, il processo ‘Angeli e Demoni’ a Bibbiano offre un quadro sorprendente: 11 assoluzioni su 14 imputati e tre condanne. Un risultato che smaschera le accuse infondate e ridimensiona le ombre che avevano avvolto il caso sin dalla sua esplosione nel 2019. È un momento di riflessione e di giustizia, che riporta l’attenzione sulle verità nascoste dietro le accuse infondate.

Il processo 'Angeli e Demoni', relativo agli affidi di minori nel Reggiano, ha visto un risultato significativo con una serie di assoluzioni e alcune condanne. Su un totale di 14 imputati, ben 11 sono stati assolti, molte delle quali con formula piena "perché il fatto non sussiste". Le decisioni hanno abbattuto il castello accusatorio che ha avuto origine nel 2019, quando il caso emerse sotto la luce dei riflettori. Le condanne: le pene comminate. Le condanne, però, non sono mancati. Le figure principali coinvolte nel caso sono Federica Anghinolfi, ex responsabile dei servizi sociali dell'Unione dei Comuni della Val d'Enza, e Francesco Monopoli, assistente sociale.