Prende a martellate i genitori poi si costituisce

Una scena di pura escalation di violenza scuote Nettuno: un uomo di 33 anni, nel corso di una lite furiosa, ha aggredito i propri genitori con un martello, sfiorando un’escalation tragica. La serata di ieri si è trasformata in un incubo per i due 73enni, che hanno subito gravi ferite. Una vicenda che riaccende i riflettori sulla necessità di interventi tempestivi e di sensibilizzazione sui problemi di salute mentale e crisi familiari.

