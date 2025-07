Wimbledon | Sinner in semifinale battuto in tre set Shelton

Nel cuore di Wimbledon, Jannik Sinner si distingue ancora una volta, conquistando la semifinale con una vittoria convincente contro Shelton in tre set (7-6, 6-4, 6-4). In poco più di due ore e un quarto, l'azzurro dimostra tutta la sua determinazione e talento, scrivendo un altro entusiasmante capitolo della sua straordinaria stagione. La sua corsa verso la finale è ormai più vicina: cosa riserverà il prossimo importante appuntamento?

Ha già vinto Wimbledon, Sinner e Alcaraz: verdetto inaspettato - ha gi224 vinto Wimbledon sinner e alcaraz, sorprendendo tutti. Questa edizione 2025 si conferma uno dei tornei più imprevedibili del calendario tennistico, con eliminazioni eccellenti e sorprese clamorose già al secondo turno.

DI CORSA IN SEMIFINALE Alcaraz non perde tempo conrto Norrie, battuto per 6-2 6-3 6-3 , lo spagnolo accede così alla terza semifinale di fila a #Wimbledon Partita numero 23 vinta a Londra, con sole due sconfitte, tra lui e la partita che potrebbe dargli il Vai su Facebook

