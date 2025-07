Cessione Osimhen accelerata decisiva del Galatasaray | cosa chiede il Napoli | CMIT

Il trasferimento di Victor Osimhen al Galatasaray si avvicina rapidamente alla conclusione, con una trattativa accelerata e dettagli ormai definiti. Dopo un incontro cruciale a Milano tra l’intermediario George Gardi e il Napoli, le ultime trattative sono in fase di definizione. Il club turco si prepara a portare a termine una delle operazioni più importanti del mercato estivo. Ma cosa chiede ora il Napoli per lasciar partire il suo gioiello?

Il trasferimento dell’attaccante nigeriano verso Istanbul è ormai ad un passo: cifre e dettagli della maxi operazione Nelle scorse ore c’è stato un incontro importante a Milano, tra l’intermediario George Gardi e la società azzurra. Un pranzo per definire gli ultimi dettagli di un’operazione che ormai è in discesa. C’è l’ok anche di Victor Osimhen, come vi abbiamo anticipato su Calciomercato.it. Calciomercato, intreccio con Osimhen: si avvicina il ritorno al Galatasaray (Foto LaPresse) – calciomercato.it Il Galatasaray si è spinto addirittura alla cifra della clausola rescissoria: i famosi 75 milioni richiesti da Aurelio De Laurentiis. 🔗 Leggi su Calciomercato.it