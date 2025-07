Chi l’ha Visto chiude la stagione con un lungo speciale sul caso di Villa Pamphili

Questa sera, su Rai 3 alle 21.20, si chiude la stagione di Chi l’ha Visto? con un episodio speciale dedicato al misterioso caso di Villa Pamphili. Federica Sciarelli guiderà gli spettatori tra le ultime novità sul duplice omicidio di Anastasia e Andromeda, ascoltando i genitori della vittima che visitano i luoghi chiave del tragico delitto. Un appuntamento imperdibile per fare luce su un caso inquietante e ancora aperto.

Ultima puntata stagionale per Chi l’ha Visto?, in onda questa sera, mercoledì 9 luglio, alle 21.20 su Rai 3, con la conduzione di Federica Sciarelli. Il caso di Villa Pamphili: parlano i genitori di Anastasia. Al centro dello speciale le ultime sul duplice omicidio di Villa Pamphili. I genitori di Anastasia sono a Roma per vedere i luoghi dove sono state abbandonate la figlia Anastasia e la nipotina Andromeda, e ai microfoni della trasmissione la madre di Anastasia, che ha deposto un peluche nel parco, dichiara: Nostra figlia era laureata e aveva un ottimo lavoro a Mosca. Poi in vacanza a Malta si è innamorata di Rexal: e non avevamo capito che era un mostro. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Chi l’ha Visto chiude la stagione con un lungo speciale sul caso di Villa Pamphili

