Shelton cosa sono gli adesivi che ha sulle spalle? Si tratta della coppettazione | ecco a cosa serve

di adesivi specifici utilizzati nella coppettazione, una tecnica antica rivisitata in chiave moderna. Questi piccoli cerotti, noti come "Shelton", sono progettati per migliorare la circolazione sanguigna, favorire il recupero muscolare e alleviare il dolore. La loro presenza durante il match ha acceso i riflettori su questa pratica sempre più popolare tra gli atleti di alto livello, dimostrando come innovazione e tradizione si incontrino nel mondo dello sport di élite.

Nella sfida dei quarti di finale di Wimbledon tra Jannik Sinner e Ben Shelton, l’attenzione degli spettatori non è stata catturata solo dalle giocate spettacolari. A colpire sono stati anche i vistosi segni rotondi e rossastri sulle spalle del tennista americano, ben visibili sotto la canotta: un dettaglio che ha acceso la curiosità dei fan e sollevato interrogativi. La risposta arriva dal mondo della medicina sportiva e non solo: si tratta delle tracce lasciate dalla coppettazione, o cupping therapy, una tecnica alternativa molto diffusa tra atleti (e vip) che promette di migliorare la circolazione e alleviare dolori muscolari. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Shelton, cosa sono gli adesivi che ha sulle spalle? Si tratta della "coppettazione": ecco a cosa serve

