Ciclabile occupata? E chi cazzo sei il nonno di Fast & Furius?

Immaginate la scena: un tranquillo mattino ad Arezzo, quando una semplice pedalata si trasforma in un'esperienza da film. Alessandro Benci si trova di fronte a un’auto impazzita sulla ciclabile, un episodio che mette in luce quanto la sicurezza e il rispetto condiviso siano fondamentali per tutti. La strada è di tutti, e ogni gesto conta. Ma cosa succederà ora? Restate con noi per scoprire come si evolve questa vicenda.

“Mi butta giù il telefono, mi spintona. e voleva pure le foto! Ora gliele stampo sul muso! AREZZO — Ore 9.45, via della Fiorandola: il tranquillo ritorno a casa in bicicletta del nostro eroe quotidiano, Alessandro Benci, si trasforma in una puntata di “Nonni Incazzati e Motorizzati”. Pedala tranquillo, respira aria fresca e cosa ti trova davanti? Un’auto che entra a razzo sulla ciclabile, manco stesse partorendo nel cofano. Frenata all’ultimo secondo, bestemmia trattenuta per miracolo, e il ciclista si limita a un civico “Ma cosa fa?!” – risposta del pilota d’assalto? “Perché? Certo che ci sto!”. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Ciclabile occupata? E chi cazzo sei, il nonno di Fast & Furius?

