Wimbledon Sinner spaziale contro Shelton | Gomito migliorato non voglio scuse

Un Sinner in stato di grazia, con un gomito finalmente migliorato, conquista Wimbledon 2025 superando Shelton in tre set e senza scuse. La sua performance brillante e determinata lo proietta verso le semifinali, alimentando speranze e sogni di gloria. Ora, l’azzurro aspetta quella che sarà una sfida cruciale per continuare la corsa al titolo. Un’immagine di forza e rinascita, pronta a scrivere un nuovo capitolo nel tennis mondiale.

(Adnkronos) – Uno Jannik Sinner spaziale batte Ben Shelton e vola in semifinale a Wimbledon 2025. Oggi, mercoledì 9 luglio, l'azzurro ha liquidato l'americano in tre set: 7-6 6-4 6-4 il punteggio finale, in poco più di due ore e un quarto di gioco. Ora il numero uno al mondo aspetta il vincitore dell'altro quarto

