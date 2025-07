Nasconde l’hashish in pacchetti di sigarette e li infila sotto la volante fermato alla stazione di Brescia

Un arresto che scuote Brescia: un 32enne nigeriano tentava di nascondere hashish nei pacchetti di sigarette, infilandoli sotto la volante fermata in stazione. L’intervento rapido delle autorità ha portato al sequestro di 35 grammi di droga e all’arresto immediato, seguito dal provvedimento di Daspo Willy. Questa vicenda evidenzia ancora una volta l’impegno delle forze dell’ordine contro il traffico illecito, garantendo sicurezza e legalità per tutta la comunità .

Un 32enne nigeriano è stato arrestato a Brescia per spaccio di droga e sottoposto a Daspo Willy. Sequestrati 35 grammi di hashish. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Nasconde l’hashish in pacchetti di sigarette e li infila sotto la volante, fermato alla stazione di Brescia

In questa notizia si parla di: hashish - brescia - nasconde - pacchetti

Nasconde l’hashish in pacchetti di sigarette e li infila sotto la volante, fermato alla stazione di Brescia; Nasconde 32 kg di hashish nel doppio fondo del furgoncino: arrestato; Nasconde la droga nel misuratore di pressione, trentenne arrestata.

Nasconde hashish e cocaina: in manette - Il Resto del Carlino - Il pusher mentre correva aveva anche cercato di disfarsi di un pacchetto lanciandolo a terra: all’interno i poliziotti hanno poi trovato 15,59 grammi di hashish. Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Spacciavano hashish in pacchetti di merendine e barrette di cioccolato: arrestati a Monza - Fanpage.it - La Guardia di Finanza di Monza ha scoperto 30 chili di hashish, per un valore totale di 300mila euro, nascosti in finti pacchetti di merendine e barrette di cioccolato. Riporta fanpage.it