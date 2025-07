Perché Maria De Filippi è il vero braccio destro di Pier Silvio Berlusconi a Mediaset

Scopri perché Maria De Filippi si sta affermando come il vero braccio destro di Pier Silvio Berlusconi a Mediaset. Con la sua influenza sugli ascolti, le consulenze strategiche di Fascino e l’inedito sodalizio con Toffanin, si delinea un ruolo chiave nel futuro del gruppo. Diventa sempre più evidente come questa partnership stia plasmando il nuovo volto della televisione italiana, lasciando il passato alle spalle e puntando verso un orizzonte innovativo. Continua a leggere per svelare tutti i retroscena.

C'è più di un motivo per pensare che Maria De Filippi sia il vero braccio destro di Pier Silvio Berlusconi. Lo dimostrano l'incidenza dei suoi programmi sugli ascolti di Mediaset, la consulenza sempre più assidua che Fascino sta facendo alle produzioni del Biscione e il rinforzo dell'asse De Filippi - Toffanin. Il talleur da conduttrice ormai sembra starle stretto e risultare quasi anacronistico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: filippi - maria - vero - braccio

Ballerino casertano vola in finale ad 'Amici' di Maria De Filippi - Daniele Doria, talentuoso ballerino di Trentola Ducenta, conquista la finale di "Amici di Maria De Filippi".

La battaglia legale è partita dalle accuse avanzate di Raffaella Mennoia, braccio destro di Maria De Filippi Vai su Facebook

Perché Maria De Filippi è il vero braccio destro di Pier Silvio Berlusconi a Mediaset; Raffaella Mennoia, la curatrice di Temptation Island: «E' tutto vero. Ci andrei con il mio fidanzato. Maria De; Temptation Island, Raffaella Mennoia ammette i tagli: “Non mostriamo immagini esplicite, ma è tutto vero”. Poi la verità su Maria De Filippi.

Perché Maria De Filippi è il vero braccio destro di Pier Silvio Berlusconi a Mediaset - C’è più di un motivo per pensare che Maria De Filippi sia il vero braccio destro di Pier Silvio Berlusconi. Scrive fanpage.it

Temptation Island, Raffaella Mennoia ammette i tagli: “Non mostriamo immagini esplicite, ma è tutto vero”. Poi la verità su Maria De Filippi - L’autrice Fascino e braccio destro di Maria De Filippi svela alcuni retroscena sul reality show più seguito dell’estate e sul suo rapporto con la conduttrice ... Segnala libero.it