Mobilità annuale scuola | firmato il nuovo contratto 2025 28 Castellana Gilda | ‘Più equità più accesso’

Con la firma del nuovo CCNI per la mobilità 2025/2028, il mondo scolastico si prepara a un triennio ricco di novità. L’accordo, accolto con soddisfazione dalla Gilda-UNAMS, introduce importanti cambiamenti in termini di accessibilità, trasparenza e inclusione, garantendo un percorso più equo e chiaro per tutto il personale scolastico. Scopriamo insieme le principali innovazioni e come presentare domanda tra il 14 e il 25 luglio.

Siglata l'ipotesi di CCNI per la mobilità annuale del personale scolastico per il triennio 20252028. L'accordo introduce novità rilevanti in termini di accessibilità, trasparenza e inclusione. Soddisfazione della Gilda-UNAMS per il recepimento delle modifiche richieste. Presentazione domande dal 14 al 25 luglio Mobilità annuale: le novità del contratto triennale Nel pomeriggio del 9 luglio è .

Mobilità annuale docenti 2025/26: domanda possibile anche in assenza dell’anno di prova [Chiarimenti] - La mobilità annuale 2025/26 permette ai docenti immessi in ruolo di richiedere assegnazioni provvisorie anche senza aver superato l’anno di prova, purché la richiesta sia per lo stesso grado di istruzione e provincia.

