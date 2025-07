Incendio tra Roma e Fiumicino | fumo visibile da diversi quartieri della Capitale

Un incendio si sta propagando tra Roma e Fiumicino, con un fumo visibile da diversi quartieri della capitale. La colonna di fumo si leva nella zona di via delle Arti, di fronte alla sede SDA, creando preoccupazione tra i residenti. Le autorità sono intervenute prontamente per contenere il rogo, ma la situazione resta critica. È fondamentale rimanere aggiornati sulle evoluzioni dell’emergenza e adottare le precauzioni del caso.

Incendio nella Capitale, in via delle Arti, al confine tra il Comune di Roma e il territorio di Fiumicino, di fronte alla sede Sda. A renderlo noto è il Comune di Fiumicino: “Le fiamme, originate dal versante romano, si stavano rapidamente propagando verso il territorio comunale. L’intervento della polizia locale di Fiumicino, dei vigili del fuoco, della protezione civile, dei carabinieri e della polizia di Stato, ha limitato finora il fronte del fuoco, e stanno provvedendo a mettere in sicurezza l’area”. L’incendio è di dimensioni tali che il fumo è visibile da diversi quartieri di Roma: da Monte Mario e Boccea fino a Massimina. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Incendio tra Roma e Fiumicino: fumo visibile da diversi quartieri della Capitale

