Beatrice Luzzi accusa Gigi Proietti di averle rubato un musical | Ci lavorai tantissimo e lui lo diede alle figlie

Una controversia sconvolge il mondo dello spettacolo: Beatrice Luzzi denuncia Gigi Proietti di averle sottratto un musical a cui aveva dedicato mesi di impegno. La talentuosa attrice rivela un episodio sorprendente, svelando dettagli inediti che riaccendono il dibattito sulla trasparenza e il rispetto nel settore. Continuiamo ad approfondire questa vicenda che scuote le certezze di molti appassionati.

Beatrice Luzzi accusa Gigi Proietti, scomparso nel 2020, di averle sottratto una sceneggiatura alla quale aveva lavorato a lungo: “Ebbi l’idea di portare Pippi Calzelunghe a teatro e ci lavorai moltissimo. Gli piacque talmente tanto che decise di affidarlo alle sue figlie e alla moglie”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

