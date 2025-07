Wimbledon Sinner vince nonostante l’infortunio | semifinale in scioltezza

Wimbledon 2025 sorride ancora all’Italia grazie a Jannik Sinner, che, nonostante un lieve infortunio al gomito, conquista la semifinale in modo impressionante. La sua determinazione e talento lo hanno portato a superare in tre set l’americano Ben Shelton, confermando il suo stato di forma eccezionale. Il primo set, molto combattuto, ha evidenziato la sua tenacia e capacità di adattamento. Ora, il giovane campione si prepara a una fase decisiva: la finale è più vicina che mai.

Jannik Sinner è in semifinale a Wimbledon 2025. Il tennista altoatesino è riuscito a staccare il pass per il penultimo atto battendo in tre set l’americano Ben Shleton: 7-6, 6-4, 6-4 il punteggio al termine dell’incontro durato poco meno di due ore e mezza (2 h e 21 minuti). Wimbledon, Sinner vola in semifinale. Nonostante il leggero infortunio accusato al gomito, l’azzurro ha superato il turno senza particolari difficoltà. Il primo set, molto equilibrato, se l’è aggiudicato al tie-break. Con gli altri due, entrambi strappando nel decimo game, ha messo la pietra tombale sull’incontro mostrandosi concreto nei momenti propizi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Wimbledon, Sinner vince nonostante l’infortunio: semifinale in scioltezza

Ha già vinto Wimbledon, Sinner e Alcaraz: verdetto inaspettato - ha gi224 vinto Wimbledon sinner e alcaraz, sorprendendo tutti. Questa edizione 2025 si conferma uno dei tornei più imprevedibili del calendario tennistico, con eliminazioni eccellenti e sorprese clamorose già al secondo turno.

