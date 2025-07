Galatasaray dirigenti a Milano per Calhanoglu e Osimhen | incontro con il Napoli previsti contatti con l’Inter

Le trattative di mercato infiammano Milano: i dirigenti del Galatasaray sono in città, indiziando potenziali colpi di scena con Osimhen e Calhanoglu. Mentre si cerca l’accordo con il Napoli, non si esclude un passo avanti anche con l’Inter. Il calcio si muove rapido e ogni mossa potrebbe rivoluzionare gli equilibri delle prossime stagioni. Restate sintonizzati: il calciomercato non smette mai di sorprendere.

2025-07-09 16:46:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.com: Dirigenti del Galatasaray a Milano: per Osimhen si cerca l’intesa sui termini di pagamento. Previsti anche contatti con l’Inter per Calhanoglu I dirigenti del Galatasaray sono a Milano. La loro presenza in Italia fa drizzare le antenne sulla questione relativa ad Hakan Calhanoglu e su quella per Victor Osimhen. Il centrocampista dell’ Inter è al centro di continue voci di mercato. Al momento non è ancora arrivata l’offerta da 30 milioni, ritenuta congrua dai nerazzurri, che hanno fissato una deadline per far partire il numero 20 turco. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Il vicepresidente del Galatasaray è arrivato in Italia e, verosimilmente, si parlerà di questi tre signori qui: se per Morata il futuro è ormai scritto, per Osimhen e Calhanoglu continuano a susseguirsi voci diverse di mercato

