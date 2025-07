Caldo torrido in Turchia tuffi nel Bosforo per rinfrescarsi

In un'estate da record, il caldo torrido a Istanbul spinge i cittadini a cercare rifugi tra le acque del Bosforo. Con temperature che superano i 36 gradi, molti trovano conforto tuffandosi per rinfrescarsi e alleggerire i sensi. Un modo semplice ma efficace per affrontare questa ondata di calore estremo, che mette alla prova la resistenza di tutti. La città si trasforma così in un’oasi di frescura improvvisata, dimostrando che anche nei momenti più difficili, la voglia di vivere non si ferma.

(LaPresse) Gli abitanti di Istanbul cercano modi per rinfrescarsi mentre le temperature continuano a salire vertiginosamente in cittĂ . Le previsioni meteorologiche hanno avvertito che il mercurio avrebbe raggiunto i 36 gradi nella cittĂ piĂą grande della Turchia, con alcuni quartieri densamente popolati che avrebbero toccato temperature “percepite” di 45 gradi. Decine di uomini, donne e bambini hanno cercato di trovare sollievo dal caldo nuotando nel Bosforo, lo stretto iconico che separa la cittĂ tra Asia ed Europa. Altri si sono seduti all’ombra nelle vicinanze per riposarsi. I meteorologi affermano che le temperature erano di 4-5 gradi superiori alla media nazionale e che l’ondata di caldo continua per un’altra settimana. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Caldo torrido in Turchia, tuffi nel Bosforo per rinfrescarsi

