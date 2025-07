Il preoccupante tramonto della democrazia tunisina

Il recente episodio in Tunisia segna un capitolo inquietante nel progressivo tramonto della democrazia nel paese. Mentre l’Europa e l’Occidente osservano senza intervenire, la libertà di espressione viene minata con decisione drastica: Sonia Dahmani, avvocata e voce critica, è stata condannata a due anni di carcere per aver denunciato pratiche discriminatorie. Un segnale allarmante che mette in discussione i diritti fondamentali e il cammino democratico tunisino.

Nel silenzio complice dell’Europa e nell’indifferenza dell’Occidente democratico, un nuovo colpo è stato inferto alla libertà di espressione in Tunisia. Lunedì 30 giugno, la giustizia tunisina ha condannato a due anni di carcere l’avvocata e opinionista Sonia Dahmani. Il suo reato? Aver denunciato pubblicamente, durante un intervento televisivo, l’esistenza in Tunisia di servizi e strutture segregate per persone nere: autobus separati, cimiteri separati. Una realtà che smentisce la narrazione ufficiale di uno Stato di diritto aperto, moderno e rispettoso dei diritti umani. Ma in Tunisia, oggi, dire la verità è un crimine. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Il preoccupante tramonto della democrazia tunisina

