Rsa di Roveredo ufficiale la chiusura a fine luglio

La chiusura della RSA di Roveredo ufficiale a fine luglio segna un momento cruciale per la comunità locale. Con questa decisione definitiva, si apre un nuovo capitolo di sfide e opportunità per il settore assistenziale. La fine di un'era, però, non significa necessariamente un addio, ma piuttosto un invito a ripensare e rinnovare i servizi dedicati alla salute e al welfare della regione.

A Roveredo in Piano, il 31 luglio segnerà un punto di non ritorno per la Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA), destinata a chiudere i battenti. La decisione, ribadita con fermezza dal direttore generale dell'ASFO, Giuseppe Tonutti, ha spento ogni flebile speranza di proroga, nonostante le. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Rsa di Roveredo, ufficiale la chiusura a fine luglio; Roveredo in Piano, i lavoratori della RSA contrari alla chiusura

Chiude a sorpresa RSA di Roveredo in Piano - Proseguono le proteste da parte dei dipendenti e dei cittadini per la chiusura improvvisa della RSA riabilitativa di Roveredo in Piano ... Si legge su ilnuovoterraglio.it

Roveredo in Piano, i lavoratori della RSA contrari alla chiusura - Dall'assemblea sindacale la richiesta di un tavolo di confronto con l'Azienda sanitaria. Lo riporta rainews.it