Operazione Vendetta, il nuovo spy-thriller con Rami Malek, sta per svelare i suoi segreti su Disney+ il 17 luglio 2025. Dopo il successo in sala, il film targato 20th Century Studios promette suspense e colpi di scena imperdibili. Preparati a immergerti in un'avventura ad alta tensione che ti terrĂ col fiato sospeso fino all'ultimo minuto. Non perdere l'occasione di scoprire come si conclude questo intricato gioco di inganni e alleanze.

Lo spy-thriller Operazione Vendetta è pronto per il suo esordio sulla piattaforma digitale di Disney+. Il film con protagonista Rami Malek, targato 20th Century Studios, approderĂ sulla piattaforma di casa Disney il prossimo 17 luglio 2025, a tal proposito è stato diffuso il trailer ufficiale. Operazione Vendetta arriva su Disney+ dopo il lancio nelle sale avvenuto lo scorso 10 aprile. Operazione Vendetta mostra l’avvincente viaggio del decodificatore della CIA Charlie Heller ( Rami Malek ), che usa la sua intelligenza in una sfrenata ricerca di giustizia dopo che sua moglie viene uccisa in un attacco terroristico. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Operazione Vendetta | Rami Malek è in arrivo su Disney+

