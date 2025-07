Taddei elogia Rios | È un top player Per la Roma sarebbe un colpo straordinario

Rodrigo Taddei torna a tifare per la Roma, lodando Richard Rios come un potenziale top player. Ex protagonista dell’epoca Spalletti, Taddei analizza con passione il calcio sudamericano e lancia un messaggio deciso alla dirigenza: investire su Rios sarebbe un colpo straordinario per rinforzare la squadra. Il Palmeiras per me è un vivaio di talenti, e Rios potrebbe essere il prossimo grande acquisto che fa sognare i tifosi giallorossi.

Rodrigo Taddei torna a parlare di Roma e lo fa con la solita lucidità. L’ex centrocampista brasiliano, tra i protagonisti più amati dell’epoca Spalletti, è intervenuto ai microfoni di Radio Manà Manà Sport per analizzare il momento del calcio sudamericano e commentare l’eventuale sbarco di Richard Rios nella Capitale. Ne è venuto fuori un quadro entusiasta, con un chiaro messaggio alla dirigenza: puntare forte su di lui. “ Il Palmeiras per me è tutto, è il club che mi ha fatto diventare calciatore – ha spiegato Taddei – sono entrato lì a undici anni. È una squadra italo-brasiliana, ho grande rispetto e amore per loro”. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Taddei elogia Rios: “È un top player. Per la Roma sarebbe un colpo straordinario”

Taddei: "Rios è un top player. Roma con Gasperini può volare".

