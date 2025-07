Tour de France 2025 tutte le classifiche | Pogacar padrone totale con tre maglie

Il Tour de France 2025 si infiamma sotto il dominio di Tadej Pogacar, che conquista tre maglie e si afferma come il padrone assoluto della corsa. Con prestazioni straordinarie e una leadership indiscussa, il campione sloveno si presenta come favorito assoluto per la vittoria finale. La sfida è aperta, ma il suo talento sembra aver già scritto un capitolo decisivo in questa edizione. Riuscirà a mantenere il suo trono fino alla passerella finale?

Tadej Pogacar svetta in testa a ben tre classifiche del Tour de France al termine della quinta tappa. Il fuoriclasse sloveno ha brillato nella cronometro di Caen, ha chiuso al secondo posto con un ritardo di sedici secondi dal belga Remco Evenepoel, ha inflitto un distacco di ben 1’05” al danese Jonas Vingegaard e si è impossessato della maglia gialla. Il capitano della UAE Emirates-XRG primeggia nella graduatoria generale con un margine di 42” su Evenepoel, 59” sul francese Kevin Vauquelin e 1’13” su Vingegaard. Il Campione del Mondo detta legge anche nella classifica a punti (maglia verde) con cinque lunghezze di margine su Jonathan Milan e anche in quella del miglior scalatore (maglia a pois), mentre il miglior giovane (maglia bianca) è Evenepoel. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tour de France 2025, tutte le classifiche: Pogacar padrone totale con tre maglie

In questa notizia si parla di: tour - france - classifiche - pogacar

Tour de France 2025, la tappa di domani Lauwin-Planque-Boulogne-sur-Mer: i big sono pronti per il primo scontro - il percorso, con salite e discese impegnative, promette scintille tra i grandi favoriti. La sfida di domani sarà un banco di prova importante per definire le gerarchie e scoprire chi avrà la meglio nella battaglia che si preannuncia infuocata.

Un Anno Fa…Tour de France 2024, Geraint Thomas non ha dubbi: “Vedo Vingegaard favorito rispetto a Pogacar” Vai su X

ROUEN (FRANCIA) (ITALPRESS) - Tadej Pogacar vince la quarta tappa del Tour de France 2025, la Amiens-Rouen di 174,2 km. Il campione sloveno della UAE Emirates riesce ad avere la meglio nei confronti della maglia gialla, l'olandese Mathieu Van der P Vai su Facebook

Tour de France 2025: tutti i risultati delle tappe e la classifica generale | LIVE; Tour: Evenepoel vince la crono, Pogacar in giallo; Ordine di arrivo e risultati quinta tappa Tour de France: le classifiche.

Tour de France 2025, cambia il leader della classifica dopo la quinta tappa - Dopo la prova a cronometro di Caen, lunga 33 km, cambia la vetta della classifica generale della Grande Boucle ... Scrive sportal.it

Tour de France, Evenepoel imbattibile a cronometro: Pogaca si prende la gialla, disastro Vingegaard. Applausi per Affini - Tour de France, 5a tappa cronometro Caen: Evenepoel vince come da pronostico, Pogacar si difende e si prende la gialla. Come scrive sport.virgilio.it