Andrea Cavallari evaso dopo la laurea si indaga sui complici | c’è l’ipotesi di un telefonino in carcere

Una fuga sorprendente scuote l’Italia: Andrea Cavallari, condannato per la tragedia di Corinaldo, si è dato alla fuga dopo la laurea, e ora le autorità indagano sui possibili complici e sull’uso di un telefonino in carcere. Quali segreti celano questa fuga e chi potrebbe aver aiutato il 26enne a svanire nel nulla? La caccia all’uomo è ormai aperta, e il caso promette sviluppi sorprendenti.

Andrea Cavallari, condannato a 11 anni e 10 mesi in via definitiva per la strage di Corinaldo, si è dato alla fuga dopo essersi laureato all’Università di Bologna giovedì 3 luglio. Adesso gli investigatori stanno indagando su eventuali complici che potrebbero aver aiutato il 26enne ad evadere. Cavallari era detenuto nel carcere della Dozza per scontare la pena per i fatti avvenuti alla Lanterna Azzurra di Corinaldo, dove nel 2018 morirono sei persone dopo un tentativo di rapina con spray urticante. Il ragazzo ha approfittato del permesso per darsi alla macchia, forse con l’aiuto di un telefono cui aveva accesso in carcere e di qualche complice. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Andrea Cavallari evaso dopo la laurea, si indaga sui complici: c’è l’ipotesi di un telefonino in carcere

