Lucumi Inter torna di moda il nome per la difesa | può essere una trattativa lampo il motivo

Lucumi Inter torna di moda: il nome del difensore del Bologna, Pavle Puhar, potrebbe essere la sorpresa di questa sessione di mercato. Una trattativa lampo? Tutto indica che i nerazzurri stanno valutando con attenzione questa possibilità , puntando su un profilo giovane ma già pronto per l’elevata pressione della Serie A. La strategia dei nerazzurri si fa sempre più chiara: investire sul talento e sulla solidità difensiva, perché questa volta…

Lucumi Inter, le ultime sull’interesse dei nerazzurri per il difensore centrale del Bologna. Tutti i dettagli in merito alla possibile trattativa. L’ Inter continua a muoversi sul mercato in ottica difensiva, alla ricerca di un profilo giovane ma già pronto per i palcoscenici della Serie A. Oltre al nome di Giovanni Leoni del Parma, osservato con attenzione da settimane, secondo Il Resto del Carlino i nerazzurri starebbero valutando anche una possibile operazione con il Bologna per Jhon Lucumi. Il centrale colombiano, classe 1998, rappresenta un’opzione concreta per rafforzare il pacchetto arretrato, ma la situazione è in evoluzione e legata a tempi strettissimi. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lucumi Inter, torna di moda il nome per la difesa: può essere una trattativa lampo, il motivo

