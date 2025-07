Moscioli la Consulta autorizza la pesca ai professionisti del settore e la vieta agli amatori

La Consulta regionale della pesca ha deciso di tutelare il prezioso mosciolo selvatico del Conero, autorizzando la pesca esclusivamente ai professionisti e vietandola agli amatori. Una scelta mirata a preservare questa risorsa unica, garantendo sostenibilità e rispetto per il patrimonio naturale locale. Con questo provvedimento, si mira a bilanciare le esigenze economiche del settore con la tutela ambientale, assicurando che il delicato equilibrio dell’ecosistema venga mantenuto nel tempo.

ANCONA – Il mosciolo selvatico del Conero potrà continuare a essere pescato. Però dai soli professionisti. Re-istituito invece il divieto per gli amatori e ai praticanti della pesca sportiva. Così ha deciso la Consulta regionale della pesca riunitasi nel pomeriggio di oggi, mercoledì 9 luglio. Il. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Moscioli, via alla pesca. La consulta accoglie la richiesta dei professionisti del settore - La ripresa della pesca dei moscioli segna un'importante svolta per il settore locale, che aveva attraversato momenti di incertezza.

