Salari reali a picco | in Italia sono scesi del 7,5% dal 2021

Salari reali a picco in Italia, con una diminuzione del 75% dal 2021, piazzando il nostro Paese in testa alla classifica delle economie più colpite. L’OCSE conferma che l’Italia ha subito il calo più drastico tra le principali nazioni, un segnale chiaro di come la crisi dei salari rappresenti un’emergenza nazionale. Nonostante qualche timido segnale di ripresa, ancora all’inizio del 2025 i salari reali erano inferiori del...

Nessuno peggio dell’Italia. A dimostrare, ancora una volta, che nel nostro Paese la vera emergenza è quella dei salari ci pensa l’Ocse. L’Italia è, infatti, il Paese che ha registrato il calo più marcato dei salari reali tra tutte le principali economie dell’organizzazione, secondo quanto emerge dall’Oecd Employment Outlook 2025. Nonostante un aumento registrato nell’ultimo anno, “all’inizio del 2025 i salari reali erano ancora inferiori del 7,5% rispetto all’inizio del 2021”. Altro che la ripresa del potere d’acquisto di cui tanto si vanta il governo di Giorgia Meloni. Mentre la media Ocse fa registrare un aumento del 2,4%. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Salari reali a picco: in Italia sono scesi del 7,5% dal 2021

In questa notizia si parla di: salari - reali - italia - picco

Salari reali giù del 10,5% in Italia, crolla il potere d’acquisto - Tra il 2019 e il 2024, i salari reali in Italia sono calati del 10,5%, evidenziando un grave crollo del potere d'acquisto causato dall’aumento dei prezzi.

Tasse e propaganda, nient’altro. Anche oggi Giorgia Meloni prova a mettere una tassa in più, stavolta sugli italiani che vanno in vacanza. Vuole aumentare i pedaggi autostradali da agosto, per colpire quando c’è più traffico di viaggia per le ferie. E lo fa con u Vai su Facebook

Gli italiani dovrebbero andare in pensione più tardi (lo dice l'Ocse); Stipendi reali a picco in Italia, ecco come dal 2008 è sceso il nostro potere d’acquisto; Festa del lavoro 2025. Italiani più poveri: i salari reali crollano, peggior dato tra i Paesi G20.

Ocse: in Italia salari reali -7,5% a inizio 2025 su 2021 - L'Italia "ha registrato il maggior calo dei salari reali tra tutte le principali economie dell'Ocse". Si legge su informazione.it

Ocse, in Italia dall'inizio 2025 i salari reali sono scesi del 7,5% rispetto al 2021 - "L'Italia ha registrato il calo più significativo dei salari reali tra tutte le principali economie dell'Ocse": è quanto si legge nell'Oecd Employment Outlook 2025 (ANSA) ... Lo riporta ansa.it