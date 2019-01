EMUI 9 0 Huawei P20 Pro aggiornamento

Rinnovata EMUI 9 su Huawei Mate 20 e 20 Pro con firmware 171 : migliorano le foto e non solo : La doppietta HuaweiMate 20 e 20 Pro non smette mai di stupire. EMUI 9 (e naturalmente Android 9 Pie) già in dotazione sui due device si rinnova con un firmware ora in distribuzione: si tratta del pacchetto 171 nuovo di zecca, appena segnalato su Huawei Central e che risulta essere non una comune patch di sicurezza o almeno non solo quella ma introduce miglioramenti di rilievo al tgelefono. Il pacchetto EMUI 9 specifico per i due Huawei Mate ...

Una precisazione su EMUI 9 per Huawei P10 oggi 1 gennaio : i tempi di rilascio : Ci sono alcune importanti informazioni che dobbiamo fornirvi oggi 1 gennaio, soprattutto in riferimento a coloro che hanno deciso di puntare su un Huawei P10 nel corso dell'ultimo anno e mezzo e che, al contempo, sono in attesa di ricevere l'aggiornamento riguardante EMUI 9 e Android Pie. Pochi giorni fa, riportando giustamente alcune fonti autorevoli che ne avevano dato notizia senza lasciare spazio a dubbi e incertezze, vi avevamo riferito ...

Gioie e dolori con EMUI 9 su Huawei P20 Pro : primi feedback anche sulla batteria : Sono trascorsi ormai un po' di giorni da quando è stata avviata la distribuzione dell'aggiornamento contenente Android Pie e la nuova interfaccia EMUI 9.0 per parte del pubblico che ha deciso di acquistare un Huawei P20 Pro qui in Italia. Come vi abbiamo riportato a Santo Stefano con un approfondimento preliminare sull'argomento, si tratta della patch B163, resa disponibile per chi ha optato su un dispositivo no brand, fermo restando che al ...

Pienone di beta EMUI 9 su Huawei e Honor : tutti i telefoni in test con Android 9 Pie prima del 2019 : Su quali smartphone Huawei e Honor è ora a disposizione la beta EMUI 9? Questi ultimi giorni di dicembre sono risultati fondamentali per un gran numero di smartphone del produttore cinese e attualmente Android 9 Pie è pure in test su un numero notevole di dispositivi. Facciamo il punto della situazione, considerato che, dopo la fase di sperimentazione, ognuno dei modelli protagonisti di questo articolo riceverà appunto il rilascio finale ...

EMUI 9.0 in rilascio sui Huawei P10 asiatici. Manca però GPU Turbo : La EMUI 9.0 assemblata su Android 9 Pie sta arrivando a bordo di Huawei P10, il top di gamma del 2017 L'articolo EMUI 9.0 in rilascio sui Huawei P10 asiatici. Manca però GPU Turbo proviene da TuttoAndroid.

Sblocco EMUI 9 su Huawei P10 VTR-L29 : per DualSIM dal 28 dicembre : Oggi 28 dicembre assistiamo allo Sblocco di EMUI 9 anche su Huawei P10 VTR-L29 (modelli DualSIM globali, che sappiamo però non essere disponibili ufficialmente in Italia, ma solo tramite importazione da altri Paesi). La notizia arriva da 'gsmarena.com', con tanto di screenshot, ed a seguito della divulgazione della beta per Huawei P10 Plus, di cui vi abbiamo parlato in questo articolo. L'OEM in tempi non sospetti aveva annunciato che tutti i ...

In partenza la beta EMUI 9 anche per Huawei P10 Plus : le novità del 28 dicembre : Si è parlato di diversi smartphone Huawei e Honor destinati a ricevere l'aggiornamento con EMUI 9 e Android Pie nel corso delle ultime settimane, ma stranamente all'appello è mancato sempre il cosiddetto Huawei P10 Plus, top di gamma durante il 2017. Al dì là delle previsioni di uscita del pacchetto software durante il mese di marzo, le recenti notizie non si erano mai soffermate sull'avvio del programma beta per questo prodotto, ma ...

Brusca accelerazione per EMUI 9 su Huawei Mate 9 : dal 27 dicembre segnalazioni in Italia : Ci sono alcune notizie sorprendenti, ma allo stesso tempo molto interessanti oggi 27 dicembre per tutti coloro che sono ancora in attesa dell'aggiornamento Android Pie ed EMUI 9 ottimizzato su Huawei Mate 9. Contrariamente a quanto vi abbiamo riportato qualche giorno fa, con alcune indiscrezioni che erano emerse in Rete, infatti, oggi bisogna prendere atto del fatto che sia disponibile il pacchetto software tanto invocato dal pubblico, in ...

EMUI 9 su Huawei P20 Pro in Italia : CLT-L09 9.0.0.163 a Santo Stefano : Un Santo Stefano davvero particolare per quelli che hanno acquistato Huawei P20 Pro no brand Italia, data l'imminente diffusione di EMUI 9 basata su Android Pie. L'aggiornamento aveva iniziato a prendere piede in Europa nei giorni scorsi, ma le prime segnalazioni del suo arrivo nel nostro Paese sono odierne, e risalgono ad appena pochi minuti fa. La serie firmware corrisponde alla sigla 'CLT-L09 9.0.0.163(C432E5R1P9)', dal peso di 4.01GB (meglio ...

Proprio per tutti EMUI 9 su Huawei P20 - Mate 10 e Honor 10 : procedura aggiornamento via HiCare (video guida) : Più EMUI 9 per tutti, verrebbe da dire. Nonostante la gran distribuzione dell'interfaccia Huawei e Honor insieme al sistema operativo Android 9 Pie su dispositivi del calibro del Huawei P20, Mate 10, Honor 10 e non solo, c'è ancora chi lamenta di non essere stato raggiunto dalla notifica via OTA dell'update. Un gran peccato per chi, Proprio in questi gironi di festa e di maggiore relax, avrebbe preferito dedicarsi alle novità del pacchetto ...

A Natale con ben 9 smartphone Huawei e Honor pronti per la beta EMUI 9 : lista ufficiale : Una settimana di Natale davvero ricca di novità sul fronte EMUI 9 per gli utenti che dispongono di uno smartphone Huawei o Honor destinato a ricevere l'aggiornamento contenente anche Android Pie presto o tardi. Mentre in Italia e nel resto del mondo si susseguono le segnalazioni da parte di coloro che stanno ricevendo la notifica per testare l'upgrade nella sua versione definitiva ed ufficiale, come abbiamo avuto modo di notare nella giornata di ...

Android 9 Pie con EMUI 9 disponibile in beta per altri nove smartphone Huawei e Honor : Nelle scorse ore Huawei ha reso noto che l'aggiornamento open beta EMUI 9 sarà disponibile per altri nove smartphone. Ecco quali sono L'articolo Android 9 Pie con EMUI 9 disponibile in beta per altri nove smartphone Huawei e Honor proviene da TuttoAndroid.

Huawei Mate 10 Pro riceve Android 9 Pie con EMUI 9 in Italia - P8 Lite 2017 le patch di dicembre : Giornata di aggiornamenti per Huawei: i Mate 10 Pro e P8 Lite 2017 Italiani stanno trovando aggiornamenti software sotto l'albero di Natale. L'articolo Huawei Mate 10 Pro riceve Android 9 Pie con EMUI 9 in Italia, P8 Lite 2017 le patch di dicembre proviene da TuttoAndroid.

Finisce l’attesa per EMUI 9 su Huawei Mate 10 Pro : dal 24 dicembre segnalazioni in Italia : Se ne parla già da qualche giorno, ma solo da oggi 24 dicembre abbiamo le prove concrete sul fatto che ci sia la piena disponibilità dell'aggiornamento contenente EMUI 9 e Android Pie per i possessori di un Huawei Mate 10 Pro qui in Italia. Di recente abbiamo già trattato l'argomento, affermando ad esempio che la divisione nostrana avesse annunciato l'avvio del rollout entro la fine di dicembre. Forse un "mettere le mani avanti" se pensiamo che ...