Da lunedì 7 gennaio Amici 18 raddoppia | appuntamenti su Real Time e Canale 5

La prova del cuoco – Puntate da lunedì 31 dicembre 2018 a venerdì 4 gennaio 2019 – Ricette e rubriche. : Diciassettesima settimana con la nuova edizione de La prova del cuoco, condotta da Elisa Isoardi con la partecipazione di Ivan Bacchi. Una grande “festa della cucina”, realizzata all’interno di un contenitore di spettacolo e sviluppata nel racconto delle grandi “eccellenze” italiane: dai prodotti della terra a quelli della filiera enogastronomica, spaziando tra Ricette creative ed […] L'articolo La prova del cuoco – Puntate da lunedì 31 ...

Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di lunedì 31 dicembre 2018 e martedì 1° gennaio 2019 in Riviera e Côte d'Azur : Spettacoli di intrattenimento, 'Musica e magia' con Claudio Lauretta, Marco Berry e Sharyband. Roof Garden e Sale Giochi del Casinò , più info , 24.00 . Fuochi d'artificio al Porto Vecchio + ...

Adrian - la serie animata di Adriano Celentano : in onda su Canale 5 da lunedì 21 gennaio : Nel corso di questi mesi si è parlato molto di un ritorno sul piccolo schermo di Adriano Celentano, un artista che riesce sempre a far parlare della sua persona. Piersilvio Berlusconi, nel corso della presentazione della stagione televisiva 2018-2019, ha posto l'accento sulla decisione di mandare in onda su Canale 5 un prodotto televisivo unico. Si tratta della serie animata intitolata "Adrian" che farà il suo debutto su Mediaset a partire da ...

Anticipazioni Beautiful : la soap opera torna a partire da lunedì 7 gennaio : Beautiful è una delle poche soap opera andate in ferie durante questo periodo natalizio, in attesa del ritorno sul piccolo schermo nei primi giorni del mese di gennaio. L'appuntamento con i protagonisti coincide con lunedì 7 gennaio, data che segna il ritorno del prodotto televisivo che, da trent'anni a questa parte, continua a collezionare successi. Le puntate che stanno per andare in onda, sono quelle uscite negli Stati Uniti nei primi mesi ...

FONDAZIONE FERRARA ARTE - Le serate di visita ai Palazzo dei Diamanti saranno poi riproposte lunedì 31 dicembre e il 4 e 5 gennaio : Sabato 8 dicembre apertura straordinaria fino alle 22.30 della mostra 'Courbet e la natura' 05-12-2018 / Giorno per giorno In occasione del ponte dell'Immacolata Palazzo dei Diamanti propone, l'8 ...

Palinsesti Canale 5 - gennaio-marzo 2019 : l’Isola dei Famosi al giovedì (anche contro Sanremo). Di lunedì c’è Adrian : Alessia Marcuzzi - Isola dei Famosi Mentre sta andando in archivio la prima parte di stagione, Mediaset ha stilato i Palinsesti relativi al prossimo inverno. Per Canale 5 si preannunciano mesi piuttosto intensi, soprattutto per quanto riguarda la prima serata, complici i non esaltanti risultati ottenuti finora. Tra novità e conferme, ecco - salvo variazioni - l’offerta della rete diretta da Giancarlo Scheri da gennaio a marzo ...