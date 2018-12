BTp | il 2019 parte con un calendario di fuoco | da finanziare 50 miliardi di fabbisogno

FINANZA & MERCATI/ BTp e Ftse Mib - ecco cosa c'è da temere per il 2019 : Per il Ftse Mib diventa sempre più probabile uno scenario ribassista e i tassi dei Btp sono scesi su un livello critico, che non intacca il trend rialzista

BTp in netto rialzo - ipotesi deficit/PIL 2019 al 2% - o meno - : All'Eurogruppo , la riunione dei ministri dell'economia dei paesi aderenti all'euro, ovviamente si parlera' anche della situazione italiana, ma non e' detto che questo stoppi la Commissione: quest'...

Spread BTp-Bund - alle banche costerà oltre un miliardo nel 2019 : In modo subdolo, sotterraneo e indiretto, sono mille i modi con cui il rincaro dello Spread tra BTp e Bund sta facendo danni in Italia. La stessa banca per emettere lo stesso tipo di titolo ha dovuto sestuplicare il tasso d’interesse...

Fondi esteri in uscita - retail freddi e senza Qe : chi comprerà BTp nel 2019? : Da maggio l’esposizione in BoT e BTp è diminuita di 68 miliardi di euro. Deflussi simili si erano visti solo durante la precedente crisi dello spread del 2011-2012. Le emissioni previste per il 2019 sono nell’ordine dei 400 miliardi di euro. Escludendo i BoT ci sono da mettere in conto 260 miliardi di nuovi titoli da emettere a fronte di titoli in scadenza per 200 miliardi di euro...

