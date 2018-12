Allarme dell' Anci | ' Rischiamo più tasse e meno servizi'

"Manovra recessiva" - l' Allarme dell'ufficio Bilancio : ''Non vi è dubbio'' che nel 2019 l'Italia corre il rischio di una recessione. ''La possibilità c'è ma dire che già oggi siamo in recessione...''. E' quanto dice il presidente dell'ufficio parlamentare ...

Al Jazeera : 'Mainstreamizzazione della xenofobia dovrebbe causare Allarme in Ue e oltre' : Al Jazeera è un'emittente nata in Qatar e divenuta un sito d'informazione che si concentra prevalentemente su notizie riguardanti Africa e Medio Oriente. Allo stesso tempo, però, offre anche alcuni punti di vista sugli scenari occidentali, come nel caso di un commento pubblicato lunedì e incentrato sulla politica del vicepremier italiano Matteo Salvini. L'autore dell'analisi Andrea Mammone pone l'accento sul grande errore che l'Europa ha fatto ...

Tsunami Indonesia : il bilancio delle vittime sale a 429 - Allarme sanitario per i sopravvissuti : Si è aggravato ulteriormente il bilancio delle vittime provocate dallo Tsunami che ha colpito tre giorni fa le isole Indonesia ne di Giava e Sumatra: al momento i morti sono 429, mentre i feriti sono oltre 1400, secondo quanto reso noto dal portavoce dell’Agenzia Indonesia na per i disastri, Sutopo Purwo Nugroho, il quale ha precisato che i dispersi sono 128. I sopravvissuti ora devono fare i conti con la carenza di acqua potabile e di ...

Panettone ritirato dal mercato - l’ Allarme lanciato dal Ministero della Salute : ecco marca e lotto : Viene commercializzato come un dolce di Natale vegano, ed è una sorta di Panettone con gocce di cioccolato, ma al suo interno sono presenti tracce di latte e proteine del latte. Per questi motivi il Ministero della Salute ha disposto il ritiro del lotto 8290 di “Dolce Natale” del marchio Despar Veggie, prodotto da Vergani. Chi lo avesse acquistato ed è allergico alle proteine del latte o intollerante al lattosio, scrive il Ministero , è invitato ...

La webtax colpirà anche gli editori italiani. L'Allarme della Fieg : Non solo giganti digitali come Facebook, Google o Apple. La nuova webtax predisposta dal governo in legge di Bilancio colpirebbe anche gli editori italiani.La formula inserita in manovra infatti, che prevede un'imposta del 3% alle aziende operanti nel web con fatturato globale superiore ai 750 milioni di euro (di cui almeno 5,5 derivanti da servizi digitali), andrebbe ad applicarsi anche alle principali imprese editoriali del nostro paese, con ...