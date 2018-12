Marcelo Rios | ' Avrei battuto Federer | Nadal e Djokovic'

Tennis - Marcelo Rios torna nel circuito ATP? “Voglio vincere un torneo e fare la storia” : Il cileno Marcelo Ríos vuole torna re nel circuito ATP all’età di 43 anni per vincere un torneo professionistico e fare la storia Marcelo Ríos punta a torna re nel circuito ATP, alla veneranda età di 43 anni. L’ex Tennis ta, o forse non più “ex”, intende rientrare a pieno regime dopo il ritiro datato 2004, una vera e propria impresa. Rios ha chiesto una wild card per disputare il Challenger ATP di Columbus: “Sono ...

La pazza idea di Marcelo Rios : il cileno chiede una WC per un torneo ATP : A quasi 15 anni di distanza dal suo ritiro dal tennis, Marcelo Rios ha sorpreso tutti annunciando il suo desiderio di tornare a giocare nel circuito ATP. L'ex numero 1 del mondo ha infatti già richiesto una wild card per disputare il Challenger di Columbus, in Ohio, che prenderà il via dal 7 gennaio 2019. 'Essere in grado di vincere, fare nuovamente la storia e cercare ...