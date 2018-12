Al via le prevendite di OUKITEL U25 Pro | scontato fino a Capodanno

Rinviati i concerti di Frah Quintale con una punta di polemica dopo Corinaldo : info prevendite e rimborsi : I concerti di Frah Quintale sono Rinviati per concedere ai fan una location più ampia e per accogliere un maggior numero di fan che non avevano potuto acquistare il biglietto dopo il sold out già dichiarato. Si tratta degli ultimi due concerti che il rapper avrebbe dovuto tenere all'Hiroshima Mon Amour di Torino, ora Rinviati a nuova data per essere ospitati dal Teatro Concordia di Venaria Reale. Questo il comunicato con il quale è stato ...

Al via le prevendite dei biglietti per la seconda data di Laura Pausini e Biagio Antonacci a San Siro : Le prevendite dei biglietti per la seconda data di Laura Pausini e Biagio Antonacci a San Siro sono finalmente aperte. Dopo l'annuncio del raddoppio a Che tempo che fa, arrivano anche i dettagli per l'acquisto dei biglietti in prelazione esclusiva per il fan club e per la prevendita generale. I biglietti possono essere acquistati a partire dalle 16 del 17 dicembre per tutti gli iscritti al fan club di Laura Pausini e alla newsletter del sito ...

Al via le prevendite dei biglietti per Jova Beach Party - il mega tour nelle spiagge dove si celebreranno matrimoni : Le prevendite dei biglietti per Jova Beach Party sono ufficialmente partite in tutte le piattaforme digitali, ma sono ancora tanti gli interrogativi intorno al progetto monumentale voluto da Lorenzo Cherubini e che partirà nella giornata del 6 luglio da Lignano Sabbiadoro. Si tratterà di una città itinerante che garantirà una giornata intera di musica al costo di 52 € per posto unico, con bambini fino agli 8 anni che possono entrare ...

Sbk – Dal 21 al 23 giugno 2019 il Gp di Misano : via alle prevendite con un importante sconto : Riviera di Rimini Round WorldSbk dal 21 al 23 giugno 2019. Via alle prevendite con lo sconto del 40% solo fino all’11 novembre a EICMA Un grande contenitore di passione come EICMA ospita anche il conto alla rovescia verso il Riviera di Rimini Round del WorldSBK. Dal 21 al 23 giugno tornerà a Misano World Circuit il grande spettacolo del mondiale per derivate, che a Misano quest’anno taglierà il traguardo prestigioso delle 55 corse. ...

Al via le prevendite dei biglietti per VascoNonStop Live 2019 : date - accesso esclusivo fan club e info disabili : Le prevendite dei biglietti per VascoNonStop Live 2019 abbattono l'ultimo muro sul tour che il Blasco terrà il prossimi giugno. Le tappe annunciate sono quelle di Milano e Cagliari: non sono previsti concerti in altre città se si fa eccezione per la location scelta per le prove tecniche e generali. A distanza di anni, il tour di Vasco Rossi si prefigge una nuova sfida. La musica del rocker di Zocca torna infatti in Sardegna, facendo ...

MotoGP – Avviate le prevendite per il GP di San Marino e della Riviera di Rimini 2019 : promozioni e dettagli : Avviate le prevendite: ‘Prima acquisti, meno spendi’. Soluzioni vantaggiose per l’acquisto dei tagliandi MotoGP e WorldSBK. Da metà novembre ‘un biglietto, due mondiali’ a 90 euro Si avvicina l’epilogo del motomondiale e anche tutta la Riders’ Land tifa per ‘Pecco’ Bagnaia e Marco Bezzecchi, impegnati nella lotta per il titolo iridato in Moto2 e Moto3. Intanto sul territorio già si guarda alla prossima stagione con i primi incontri per ...